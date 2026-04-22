Поиск

В Москве посольство Сейшельских островов откроется в 2026 году

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Сейшельские острова откроют в 2026 году свое посольство в Москве, говорится в материалах ко встрече президента России Владимира Путина с президентом Сейшел Патриком Эрмини, который находится в России с рабочим визитом.

Это первый контакт лидеров России и Сейшел.

В материалах одним из основных направлений сотрудничества двух стран назван туризм. В 2025 году Сейшельские острова посетили свыше 20 тысяч российских туристов.

Дипломатические отношения между нашими странами были установлены в июне 1976 года.

Владимир Путин Патрик Эрмини Сейшельские острова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
