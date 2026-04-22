Поиск

Сборка ракеты "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-34" пройдёт на Байконуре

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Общая сборка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34", как ожидается, состоится в среду на космодроме Байконур.

20 апреля "Роскосмос" сообщил, что на космодроме специалисты провели авторский осмотр корабля и выполнили комплекс операций по накатке головного обтекателя.

По данным госкорпорации, пуск ракеты с космическим грузовиком "Прогресс МС-34" к Международной космической станции (МКС) состоится 26 апреля.

Грузовик "Прогресс МС-34" прибудет на станцию на смену "Прогрессу МС-32", который отстыковался от служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС и был затоплен в Тихом океане 21 апреля.

МКС Союз Роскосмос Прогресс Байконур
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

