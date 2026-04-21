Грузовой корабль "Прогресс МС-32" затоплен в Тихом океане

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-32", отстыковавшийся ранее от Международной космической станции (МКС), затоплен в Тихом океане, сообщили в "Роскосмосе" во вторник.

"Сегодня грузовой корабль "Прогресс МС-32", проработавший с сентября в составе российского сегмента МКС, был сведён с орбиты, вошёл в плотные слои атмосферы и разрушился", - говорится в сообщении госкорпорации.

Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Ранее во вторник грузовик отстыковался от служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС в 01:08 по московскому времени.

"Прогресс МС-32" прибыл на МКС 13 сентября 2025 года и доставил почти 2,5 тонны грузов. Запуск следующего грузового корабля "Прогресс МС-34" к станции намечен на 26 апреля.

Роскосмос Прогресс МС-32 Тихий океан
