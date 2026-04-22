Подъезд жилого дома частично обрушился в Сызрани, спасены четыре человека

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Частичное обрушение подъезда жилого дома произошло в Сызрани, из-под завалов спасены четыре человека, сообщила пресс-служба МЧС РФ в среду.

"Поисково-спасательные работы проводятся на месте частичного обрушения подъезда жилого дома в городе Сызрань Самарской области. Из под завалов спасены четыре человека, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.

К месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения, добавили в ведомстве.