Следователи выехали на место обрушения дома в Сызрани

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники следственного управления СКР по Самарской области выехали на место частичного обрушения дома в Сызрани, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

"Сформирована следственная группа из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в среду результате атаки беспилотников ВСУ в Сызрани частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. Из-под завалов спасены четыре человека, в том числе один ребёнок.

По данным МЧС РФ, под завалами могут находиться еще два человека, в том числе ребенок, проведена эвакуация жильцов.