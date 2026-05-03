Более 60 беспилотников уничтожено в Ленинградской области за ночь

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Над территорией Ленинградской области в ночь на воскресенье ликвидировано более 60 БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем канале в Max.

По его словам, ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск.

"В результате отражения атаки в Приморске возникло возгорание, на данный момент последствия возгорания ликвидированы. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано", - отметил Дрозденко.