Ребенок и двое взрослых пострадали при атаках БПЛА в Смоленской области

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В Смоленской области три человека, включая ребенка, пострадали из-за попавших в многоквартирный дом обломков сбитого беспилотника, сообщил губернатор Василий Анохин.

"Силами ПВО и РЭБ министерства обороны России, а также ВКС России над территорией Смоленской области сбит и подавлен 21 украинский беспилотник. В результате отражения атаки ВСУ обломки одного из дронов попали в многоквартирный жилой дом. К сожалению, пострадали мирные граждане - двое взрослых и один ребенок", - написал глава региона в своем канале в Мах в воскресенье.

По информации Анохина, мужчина в состоянии средней степени тяжести госпитализирован. Женщина и ребенок находятся на амбулаторном лечении, их состояние оценивается как удовлетворительное.