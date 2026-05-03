Пять БПЛА уничтожено над Орловской областью

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об уничтожении пяти беспилотников над регионом.

"Вражеские атаки на Орловскую область продолжаются - ночью над регионом уничтожены еще пять вражеских БПЛА. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет", - написал глава региона в своем канале в Мах в воскресенье.

Ранее Минобороны сообщило о перехвате и уничтожении 334 украинских БПЛА над рядом регионов России, включая Орловскую область.