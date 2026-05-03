Почти полтора десятка двухквартирных домов уничтожено пожаром в красноярском селе

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Возгорание жилых домов произошло в селе Кучерово Красноярского края, сообщает в воскресенье пресс-служба прокуратуры края.

"Огнем уничтожено 14 двухквартирных домов, в которых проживало 38 человек. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем местного жителя при топке печи.

Для жителей развернули пункт временного размещения на базе Александровской школы.

Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела об уничтожении имущества по неосторожности.

Также ведомство организовало проверку, в ходе которой даст оценку причинам возникновения пожара, действиям уполномоченных органов при ликвидации возгорания, мерам по устранению последствий и соблюдению прав граждан на получение компенсаций и оказание необходимой помощи.

Кучерово Красноярский край
