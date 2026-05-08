Малый ракетный корабль "Буря" принят в состав ВМФ России

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Церемония приема в состав ВМФ малого ракетного корабля (МРК) "Буря" прошла в Балтийске, сообщила пресс-служба Балтийского флота.

"В Балтийске состоялась торжественная церемония подъёма военно-морского флага и ввода в состав ВМФ малого ракетного корабля (МРК) "Буря" проекта 22800 "Каракурт", построенного для Балтийского флота на судостроительном заводе "Пелла", - говорится в сообщении.

Был зачитан приказ главнокомандующего ВМФ адмирала флота Александра Моисеева о включении корабля в состав Балтфлота.

В торжественной церемонии приняли участие командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин, представители руководства судостроительного предприятия, военнослужащие Балтийской военно-морской базы, представители духовенства.

"Приёму нового боевого корабля в состав ВМФ России предшествовало успешное проведение заводских ходовых и государственных испытаний, которые проходили в морских полигонах Балтийского флота", - информирует пресс-служба.

В частности, по ее данным, экипаж корабля совместно с представителями завода-изготовителя в Балтийском море провели маневренные и скоростные испытания МРК, проверили работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, а также его вооружения.

МРК проекта 22800 "Буря" предназначен для выполнения задач в морской зоне в составе отрядов и группировок боевых кораблей, а также одиночно. Согласно официальным данным, корабль является носителем комплекса крылатых ракет "Калибр-НК", оснащен зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М", современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, навигации, радиоэлектронной борьбы, противодиверсионным вооружением.

ВМФ Балтийское море
