Мебельное производство горит в Ленинградской области на площади 500 кв. метров

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Пожарные тушат крупное возгорание на мебельном производстве в Ленинградской области на площади 500 кв. метров, сообщили в МЧС России по региону.

В министерстве добавили, что к тушению привлечены 46 человек и 19 единиц техники.