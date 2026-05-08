Мебельное производство горит в Ленинградской области на площади 500 кв. метров

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Пожарные тушат крупное возгорание на мебельном производстве в Ленинградской области на площади 500 кв. метров, сообщили в МЧС России по региону.

"В Ленинградской области ликвидируют пожар на мебельном производстве. (...) По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит загорание в складском производственном здании. По предварительной информации, площадь пожара составляет 500 кв. метров", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что к тушению привлечены 46 человек и 19 единиц техники.

Ленинградская область
