Что произошло за день: четверг, 7 мая

Объявление Россией перемирия, ограничения мобильного интернета в Москве 9 мая, отмена парада в Перми, планы UniCredit разделить российский бизнес

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия объявляет перемирие с 00:00 8 мая до 10 мая. "В случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, Вооруженные силы Российской Федерации нанесут массированный ракетный удар по центру Киева", заявило Минобороны РФ.

- В Москве 9 мая ограничат мобильный интернет, в том числе "белый список", и доступ к сервису обмена смс. Вопрос о компенсациях или мерах поддержки бизнеса в связи с отключением интернета не стоит на повестке дня, заявили в Кремле.

- Желание приехать в Москву в честь Дня Победы изъявили президенты Белоруссии, Лаоса, Абхазии, премьер Словакии, верховный правитель Малайзии, группа руководства Республики Сербской.

- На востоке Латвии в Резекне четыре пустых нефтяных резервуара получили повреждения в результате падения дрона. По данным властей, дроны залетели с территории Украины. Как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ пытались атаковать гражданскую инфраструктуру в районе Санкт-Петербурга.

- Парад в День Победы в Перми отменили на фоне атак беспилотников. Ранее в четверг одно из промышленных предприятий Пермского края было атаковано БПЛА. В Перми повреждения получили многоквартирный дом и больничный корпус.

- UniCredit планирует разделить российский бизнес, часть его рассчитывает продать частному инвестору из ОАЭ. В Кремле заявили, что никакого решения относительно возможности продажи не принималось.

- Понижение температуры после летней жары начнется в Московском регионе в пятницу, похолодание задержится на все выходные.

