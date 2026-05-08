Поиск

РФ объявила перемирие 8-9 мая в честь Дня Победы

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Россия объявила перемирие с 00:00 8 мая до 10 мая в честь Дня Победы и предупредила Украину о последствиях - в случае попыток сорвать празднование в Москве будет нанесён массированный удар по центру Киева.

"В соответствии с решением президента Российской Федерации, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации В.В.Путина в дни празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, с нуля часов 8 мая до 10 мая, российская сторона объявляет перемирие", - заявило Минобороны РФ в четверг.

"В указанный период все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратят боевые действия", - сказано в сообщении.

"Одновременно прекращаются удары ракетными войсками и артиллерией, высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанными с ВПК и вооруженными силами в глубине территории Украины", - заявило министерство.

"Призываем украинскую сторону последовать этому примеру", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

"При нарушении ВСУ перемирия в зоне проведения СВО, а также попытках нанесения ударов по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов, Вооружёнными силами РФ будет дан адекватный ответ", - говорится в заявлении.

"Также напоминаем, что в случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, Вооруженные силы Российской Федерации нанесут массированный ракетный удар по центру Киева", - заявило Минобороны РФ.

"Еще раз предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город", - сообщило Минобороны РФ.

28 апреля Минобороны РФ сообщило, что в День Победы в параде на Красной площади примет участие пешая колонна военнослужащих, в связи текущей оперативной обстановкой военная техника, суворовцы и нахимовцы в этом году участвовать не будут. Парад в День Победы в Москве будет включать авиационную часть, пролетят самолеты пилотажных групп, в завершении мероприятия летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага Российской Федерации, проинформировало Минобороны.

День Победы Минобороны Украина Киев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Посла Армении вызвали в МИД РФ

 Посла Армении вызвали в МИД РФ

Что произошло за день: четверг, 7 мая

Парад на 9 Мая отменили в Перми после участившихся атак БПЛА

 Парад на 9 Мая отменили в Перми после участившихся атак БПЛА

Россия объявила перемирие 8-9 мая в честь Дня Победы

Экс-гендиректора ФК "Торпедо Москва" будут судить по обвинению в подкупе арбитров

 Экс-гендиректора ФК "Торпедо Москва" будут судить по обвинению в подкупе арбитров

Дело о растрате при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи направлено в суд

В Кремле сожалеют, что Армения продолжает попытки "сидения на двух стульях"

Путин встретится с Лукашенко в пятницу вечером

 Путин встретится с Лукашенко в пятницу вечером

В Мьянме освобождены две россиянки, попавшие в плен к преступной группировке

Росстат отметил подорожание туристических услуг в мае на 10,66% год к году

 Росстат отметил подорожание туристических услуг в мае на 10,66% год к году
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2107 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9289 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов