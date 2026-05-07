Посла Армении вызвали в МИД РФ

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В МИД России был вызван посол Армении, которому заявлено о неприемлемости предоставления Владимиру Зеленскому в Ереване трибуны для озвучивания антироссийских угроз.

"7 мая в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Г.Б.Арсенян. Состоялась его встреча с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации М.Ю.Галузиным", - информирует российское внешнеполитическое ведомство на своем сайте в четверг вечером.

"Главе дипмиссии было заявлено о категорической неприемлемости предоставления в Армении в рамках недавних мероприятий под эгидой ЕС "трибуны" главарю киевского нацистского режима В.Зеленскому для озвучивания террористических угроз в адрес России", - говорится в сообщении.

На Смоленской площади подчеркнули, что "в Москве испытывают в этой связи справедливое негодование и считают отсутствие со стороны официального Еревана должной негативной оценки подобного вопиющего поведения упомянутого визитёра несоответствующим партнерскому характеру российско-армянских отношений".

"Посол обещал доложить в Ереван о сделанном российской стороной представлении", - добавили в МИД РФ.

Позже дипломатический источник сообщил журналистам, что "разговор был крайне жесткий".

"Устроенный антироссийский шабаш в Ереване накануне 9 мая и прямые угрозы террористических атак, озвученные Зеленским в столице Армении при молчаливом соглашательстве всех присутствующих, идут вразрез с союзническими обязательствами и заверениями о дружбе, которые давались в Москве армянским руководством", - отметил он.

