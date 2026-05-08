Ощущаемое землетрясение произошло в акватории Байкала

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Жители Бурятии в пятницу ощутили толчки от землетрясения в акватории Байкала, сообщает региональный главк МЧС России со ссылкой на данные сейсмостанции Байкальского филиала РАН.

"В 5:00 (по Москве) зарегистрировано сейсмособытие на территории Баргузинского района. Магнитуда составила 4,4. Эпицентр находился в 20 км северо-западнее от населенного пункта Максимиха Баргузинского района", - говорится в сообщении.

По информации диспетчерской службы, на территории Баргузинского, Прибайкальского, Заиграевского района и города Улан-Удэ толчки ощущались.

Согласно предварительной информации, жертв и разрушений нет, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.