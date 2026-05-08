Над регионами России за ночь уничтожили 264 украинских беспилотника

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО с 00:00 до 07:00 по Москве пятницы перехватили и уничтожили 264 украинских беспилотника, в том числе над столичным регионом, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, БПЛА были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, Республикой Татарстан, Московским регионом, Азовским и Черным морями.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утром информировал, что в результате атак БПЛА и ракет есть разрушения в городах Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону, а также в Мясниковском районе.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении за ночь 26 беспилотников, направлявшихся к столице.