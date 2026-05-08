БПЛА и ракеты уничтожены в Ростовской области, есть разрушения

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ликвидации беспилотников и ракет над регионом в течение ночи, есть повреждения.

"Минувшей ночью в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки БПЛА и ракеты уничтожены в городе Таганрог и в Азовском районе. Жертв нет (...) В результате падения обломков БПЛА есть разрушения в городах Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону, в Мясниковском районе", - написал Слюсарь в своем канале в Мах в пятницу утром.

По его данным, в Ростове вследствие падения обломков БПЛА начался пожар в административном здании. Также повреждено остекление и газовая труба в жилых домах.

"В Батайске на ул. Социалистической в результате падения обломков БПЛА повреждены кровли и окна хозяйственной постройки", - добавил глава региона.

В Таганроге поврежден гараж, в селе Чалтырь в частных домах частично разрушена кровля и повреждено остекление.

В результате падения ракеты в Мясниковском районе загорелись складские помещения. Возгорание локализовано, пострадавших нет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 мая 2026 года Военная операция на Украине
Ростов-на-Дону Ростовская область Юрий Слюсарь Таганрог Батайск
