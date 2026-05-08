Семь беспилотников уничтожены в Калужской области

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Семь украинских беспилотников уничтожили над Боровским муниципальным округом и окраинами Калуги и Обнинска, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"Ночью силами ПВО уничтожены 7 БПЛА над территориями Боровского муниципального округа и окраинах Калуги и Обнинска", - написал он в своем канале в Мах.

Глава региона добавил, что в результате падения БПЛА загорелся частный дом. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.