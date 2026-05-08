Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,1%

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу демонстрирует небольшое снижение на фоне отсутствия внутренних драйверов и сохраняющейся нестабильности на Ближнем Востоке.

К 07:01 по Москве индекс Мосбиржи составил 2613,26 пункта (-0,08%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 0,9%.

Подешевели акции "Полюса" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,6%), "ФосАгро" (-0,6%), "Северстали" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "ММК" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "НЛМК" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "Русала" (-0,3%), МКПАО "Яндекс" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,2%) и "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Подорожали акции "Интер РАО" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Пространство для снижения ключевой ставки есть, но нужно учитывать возросшую неопределенность и проинфляционные риски, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки по итогам апрельского заседания совета директоров ЦБ РФ.

"Большинство участников согласились, что есть пространство для снижения ключевой ставки. Сохранение ставки на текущем уровне может создать риски избыточного охлаждения экономики и последующего существенного отклонения инфляции вниз от цели", - отмечается в документе.

"В то же время при принятии решения необходимо учесть возросшую неопределенность и проинфляционные риски, прежде всего со стороны внешних условий и бюджетной политики. Этому соответствует осторожное снижение ключевой ставки", - объяснил ЦБ апрельское решение.

Банк России в апреле снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 14,5% годовых. При этом регулятор сохранил умеренно мягкую формулировку сигнала, отметив, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.

Президент США Дональд Трамп призвал Иран быстро согласиться на сделку и вновь пригрозил в противном случае возобновить удары по иранской территории. "Мы ударим по ним еще сильнее, чем сегодня, если они быстро не согласятся подписать сделку", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Президент США в очередной раз выразил мнение, что Ираном "управляют лунатики, которые наверняка применят ядерное оружие, есть получат к нему доступ".

В этом же посте Трамп сообщил, что Иран в ночь на пятницу обстрелял три американских эсминца, выходивших из Ормузского пролива. По словам президента США, эсминцы не пострадали, а американские военные нанесли эффективные контрудары.

Трамп заверил, что режим прекращения огня все еще в силе, несмотря на инцидент с ударами Ирана. "Перемирие продолжается. Оно действует", - сообщил президент США телеканалу ABC News. Он назвал недавний инцидент с иранскими ударами по эсминцам США "любовным похлопыванием".

Президент США Трамп считает, что иранская сторона по-прежнему хочет заключить сделку с Вашингтоном. "Я полагаю, что они хотят эту сделку больше, чем я", - заявил Трамп журналистам в Вашингтоне, его слова приводит The New York Times. Президент США отметил, что сделка "может не произойти, а может произойти в любой день".

В свою очередь командование ВМС иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявило, что американские эсминцы покинули Ормузский пролив, когда попали под обстрел. По данным командования, обстановка в районе инцидента теперь нормализовалась: боевые действия завершились.

Вооруженные силы США нарушили условия перемирия, совершив несколько атак на юге Ирана, заявили в ночь на пятницу в иранском военном командовании. По сообщению телеканала Press TV, Тегеран обвинил Вашингтон в обстреле иранского танкера в районе города Джаск. Кроме того, согласно заявлению иранского военного командования, США "в сотрудничестве с некоторыми странами региона" атаковали гражданские объекты на острове Кешм и в ряде прибрежных районов на юге Ирана. В командовании добавили, что в ответ на это обстреляли несколько американских военных кораблей, нанеся им повреждения.

Иранское агентство "Фарс" сообщило в четверг, что военные Ирана открыли огонь по силам, которые предприняли попытку атаковать причал на острове Кешм недалеко от порта Бендер-Аббаса. "Произошла перестрелка между иранскими вооруженными силами и противником, целью его нападения стала коммерческая секция пирса Бахман на Кешме", - заявило агентство.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг, участники рынка продолжали следить за геополитическими новостями, а также оценивали статданные и отчетности компаний. Американские СМИ сообщали, что Вашингтон и Тегеран приближаются к согласованию документа, который положит конец ближневосточному конфликту и позволит перейти к восстановлению судоходства в Ормузском проливе. США передали Ирану протокол о намерениях, написало агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что Иран еще рассматривает предложение по поводу урегулирования. Тегеран пока не пришел к окончательному выводу, сообщило агентство "Тасним".

Надежды на деэскалацию на Ближнем Востоке вызвали снижение цен на нефть, что ослабило опасения по поводу ускорения инфляции и ужесточения вследствие этого денежно-кредитной политики центральных банков.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хаммак отметила в интервью радиоканалу WOSU, что ее базовый сценарий предполагает сохранение ставки американского ЦБ в текущем диапазоне 3,5-3,75% годовых в течение "довольно долгого" времени. Эту точку зрения разделяют и трейдеры, которые не ожидают изменения ставки Федрезерва до конца текущего года.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в пятницу утром демонстрирует умеренный рост (+0,18%), что говорит о вероятном сохранении позитивных настроений на фондовых биржах США 8 мая.

Вместе с тем на фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в пятницу наблюдается негативная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Японии, Южной Кореи, материкового Китая, Гонконга и Австралии снижаются на 0,6-1,7%.

В свою очередь мировые цены на нефть 8 мая утром демонстрируют умеренный рост после заметного падения накануне - участники рынка продолжают следить за развитием ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск увеличилась на 1,18%, до $101,24 за баррель, а фьючерсы на нефть WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 1,08%, до $95,83 за баррель.