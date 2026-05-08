В Пермском крае БПЛА атаковали промышленные площадки
По предварительным данным губернатора Махонина, пострадавших нет
Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Пермском крае беспилотники атаковали промышленные площадки, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
"Проведена эвакуация сотрудников. По предварительной информации жертв и пострадавших нет", - написал он в мессенджере.
В регионе действует режим беспилотной опасности и работает оперштаб.
За 13 минут до этого Махонин сообщил, что на подлете к Перми ПВО отражает атаку беспилотников и сбила один БПЛА.
Жителям края он рекомендовал идти в укрытие при включении локальных систем оповещения.