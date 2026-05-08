Над территорией Брянской области уничтожено 76 беспилотников

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о нейтрализации 76 дронов над территорией региона в течение ночи.

"В период с 20:00 7.05 до 7:00 08.05 над территорией Брянской области подразделениями ПВО министерства обороны РФ, мобильно - огневыми группами бригады "БАРС - Брянск", спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 76 вражеских БпЛА самолетного типа", - написал он в своем канале в Мах в пятницу.

Пострадавших и разрушений нет, добавил глава региона.