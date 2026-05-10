Четыре человека ранены при атаках дронов в Белгородской области

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Четыре мирных жителя пострадали от атак украинских дронов в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в воскресенье.

"В детскую областную клиническую больницу госпитализирован 17-летний юноша, который получил баротравму при атаке дрона в селе Варваровка Белгородского округа", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кроме того, в больницу самостоятельно обратился мужчина, пострадавший при атаке БПЛА в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Медики диагностировали ему минно-взрывную травму и ранение глаза.

Также в селе Новая Таволжанка при детонации дрона пострадал боец "Орлана". Его сослуживцы доставили в Шебекинскую ЦРБ, где ему диагностировали баротравму. Помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно. Также в селе вследствие атак дронов зафиксированы повреждения в двух частных домовладениях и перебита линия электропередачи. В настоящее время часть села временно остаётся без света. Аварийные службы приступят к восстановлению после согласования с Минобороны РФ, уточнил Гладков.

В городе Шебекино от детонации БПЛА в воздухе мужчина получил баротравму. Бригада "скорой" доставляет его в больницу Белгорода.

В Грайворонском округе в селе Дорогощь частный дом трижды атакован FPV-дронами - выбиты окна. От ещё одной атаки загорелось помещение на территории сельхозпредприятия, здание полностью сгорело. В селе Косилово два дрона ударили по объекту торговли, вследствие чего в здании повреждена крыша. В районе села Дунайка беспилотник нанёс удар по служебному автомобилю - транспортное средство повреждено, информирует губернатор.

