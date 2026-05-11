Один человек погиб и трое ранены при атаках БПЛА в Белгородской области

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем и трех пострадавших мирных жителях в результате атак украинских дронов.

"Мужчина, который получил тяжелые ранения 7 мая в селе Вознесеновка при атаке дрона на служебный автомобиль, скончался. В отделении реанимации областной клинической больницы медики делали всё, чтобы спасти его, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью", - написал он в своем канале в Мах в понедельник.

Кроме того, в результате ударов двух FPV-дронов по территории предприятия в городе Шебекино ранен мужчина. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. От госпитализации пострадавший отказался. Дальнейшее лечение продолжит амбулаторно. На месте атаки повреждены два грузовых автомобиля и два полуприцепа.

Вблизи села Зозули Борисовского округа FPV-дрон атаковал служебный микроавтобус. Ранены двое. Мужчины самостоятельно обратились в местную больницу. Одному пострадавшему врачи диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и сквозное осколочное ранение ноги, второму - минно-взрывную травму и баротравму. Необходимая помощь оказана, дальнейшее лечение продолжат амбулаторно, добавил Гладков.