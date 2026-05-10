Восемь человек пострадали в результате атак БПЛА на Белгородскую область

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Восемь человек, в том числе ребенок и трое сотрудников скорой помощи, пострадали в результате ударов дронов ВСУ по Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в воскресенье.

"В Белгородском округе в поселке Разумное в результате атаки беспилотника на коммерческий объект пострадали шестеро, в том числе ребенок и трое сотрудников скорой медицинской помощи. 12-летняя девочка госпитализирована в детскую областную клиническую больницу, водитель и два фельдшера СМП проходят лечение в областной клинической больнице, мужчина и женщина отпущены на амбулаторное лечение", - написал он в своем канале в мессенджере Max.

На месте атаки повреждены коммерческий объект, торговый павильон и 21 автомобиль, добавил Гладков.

Кроме того, по данным губернатора, женщина получила ранения в результате атаки беспилотника на остановочный комплекс участка автодороги Белгород-Комсомольский.

Как сообщил Гладков, "в городе Шебекино при атаке дрона пострадал еще один боец подразделения "Орлан".

Белгородская область Вячеслав Гладков
