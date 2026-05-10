Один человек пострадал при ликвидации БПЛА в Белгородской области

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении беспилотников ВСУ в Шебекинском округе, один из них сдетонировал, в результате чего ранен мужчина.

"При сбитии дрона с последующей детонацией мужчина получил минно-взрывную травму и мелкое непроникающее ранение грудной клетки", - написал Гладков в своем канале в Max в воскресенье.

Кроме того, повреждены частный дом, служебный микроавтобус и легковой автомобиль, добавил Гладков.