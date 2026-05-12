Белгородский губернатор сообщил о смерти пострадавшего в результате атаки БПЛА 8 мая

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мужчина, пострадавший 8 мая в результате атаки БПЛА в селе Новая Нелидовка, скончался в больнице.

"В реанимации областной клинической больницы скончался мужчина, пострадавший в селе Новая Нелидовка Белгородского округа 8 мая при атаке беспилотника на легковой автомобиль", - написал Гладков в своем канале в мессенджере Мах в понедельник.