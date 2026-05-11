Четыре человека ранены после атаки БПЛА под Белгородом

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Юноша и трое сотрудников "скорой" ранены в результати атаки двух беспилотников в поселке Октябрьский Белгородского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в понедельник.

"От удара дрона о крышу многоквартирного дома ранен 18-летний юноша. Бригада медиков прибыла к пострадавшему, чтобы оказать помощь, но была атакована вторым вражеским дроном. У троих сотрудников скорой медицинской помощи баротравмы, у парня баротравма и осколочное ранение подбородка", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Он уточнил, что дальнейшее лечение юноша продолжит в областной клинической больнице, сотрудники скорой медицинской помощи - амбулаторно. На месте атаки повреждены два многоквартирных дома, легковой автомобиль и карета скорой помощи.

Кроме того, в городе Шебекино от удара дрона по инфраструктурному объекту посечены стекла, фары и капот легкового автомобиля. В селе Маломихайловка Шебекинского округа беспилотник атаковал служебный микроавтобус, транспортное средство повреждено.

В Грайворонском округе в селе Дорогощь в результате ударов беспилотников разбита кабина и посечен кузов КамАЗа, посечен трактор, огнем уничтожено 11 единиц сельхозтехники на территории предприятия. В селе Дунайка при атаке FPV-дрона поврежден инфраструктурный объект.

В Волоконовском округе в поселке Волоконовка FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно - повреждены фасад и остекление двух коммерческих объектов, а также шесть легковых автомобилей. В результате детонации второго FPV-дрона поврежден фасад храма Успения Пресвятой Богородицы.