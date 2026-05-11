Поиск

Четыре человека ранены после атаки БПЛА под Белгородом

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Юноша и трое сотрудников "скорой" ранены в результати атаки двух беспилотников в поселке Октябрьский Белгородского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в понедельник.

"От удара дрона о крышу многоквартирного дома ранен 18-летний юноша. Бригада медиков прибыла к пострадавшему, чтобы оказать помощь, но была атакована вторым вражеским дроном. У троих сотрудников скорой медицинской помощи баротравмы, у парня баротравма и осколочное ранение подбородка", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Он уточнил, что дальнейшее лечение юноша продолжит в областной клинической больнице, сотрудники скорой медицинской помощи - амбулаторно. На месте атаки повреждены два многоквартирных дома, легковой автомобиль и карета скорой помощи.

Кроме того, в городе Шебекино от удара дрона по инфраструктурному объекту посечены стекла, фары и капот легкового автомобиля. В селе Маломихайловка Шебекинского округа беспилотник атаковал служебный микроавтобус, транспортное средство повреждено.

В Грайворонском округе в селе Дорогощь в результате ударов беспилотников разбита кабина и посечен кузов КамАЗа, посечен трактор, огнем уничтожено 11 единиц сельхозтехники на территории предприятия. В селе Дунайка при атаке FPV-дрона поврежден инфраструктурный объект.

В Волоконовском округе в поселке Волоконовка FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно - повреждены фасад и остекление двух коммерческих объектов, а также шесть легковых автомобилей. В результате детонации второго FPV-дрона поврежден фасад храма Успения Пресвятой Богородицы.

Белгородская область Белгород БПЛА пострадавшие
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле надеются, что работа по обмену пленными с Украиной скоро будет финализирована

Четыре человека ранены после атаки БПЛА под Белгородом

Что произошло за день: понедельник, 11 мая

Воду доставили авиацией в город Бодайбо, где произошла авария на водозаборе

Пожар на Череповецком меткомбинате не повлияет на производственную программу "Северстали"

РФ в ближайшее время может ввести безвизовый режим еще с тремя странами

 РФ в ближайшее время может ввести безвизовый режим еще с тремя странами

Застрявших на Эльбрусе туристов нашли и спускают вниз

 Застрявших на Эльбрусе туристов нашли и спускают вниз

Что произошло за день: воскресенье, 10 мая

Песков заявил, что предоставление Арменией площадки для антироссийских высказываний ненормально

 Песков заявил, что предоставление Арменией площадки для антироссийских высказываний ненормально

Ушаков отметил, что на Украине знают, что рано или поздно придется вывести войска из Донбасса
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2156 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9343 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов