Автозавод "Урал" приступил к работе после майского корпоративного отпуска

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Коллектив АО "Автомобильный завод "Урал" (г. Миасс, Челябинская область) начал работу после совмещенного с майскими выходными корпоративного отпуска, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"Начали работу, как и было предусмотрено рабочим графиком", - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщалось, коллектив завода отдыхал с 1 мая по 11 мая включительно. Это второй отпускной период за текущий год, первый был совмещен с новогодними праздничными выходными.

С 2022 года автозавод "Урал" перешел на трехэтапный график корпоративного отпуска: первые две части совмещаются с новогодними и майскими праздничными и выходными днями, последняя часть приходится на летний период. Следующий корпоративный отдых предприятия запланирован на 13-26 июля.

"Автомобильный завод "Урал" - крупный производитель грузовых автомобилей.