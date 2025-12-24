Автозавод "Урал" после новогодних праздников уйдет в плановый отпуск до 19 января

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Коллектив АО "Автомобильный завод "Урал" (Миасс, Челябинская область) после новогодних каникул уйдет в плановый корпоративный отпуск по 18 января включительно, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"К работе планируется приступить с 19 января", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, во время отпуска будут проводиться ремонты и модернизация оборудования, которое в обычные дни работает круглосуточно.

"Традиционно наши ремонтные подразделения и ряд служб завода продолжают работу в отпуск", - уточнил он.

Представитель предприятия напомнил, что ежегодный корпоративный отпуск является очередным и полностью оплачиваемым.

В пресс-службе также сообщили, что в 2026 году запланировано еще два корпоративных отпускных периода. Первый из них совмещен с майскими праздниками и продлится с их учетом с 1 мая по 11 мая включительно, второй - с 13 по 26 июля включительно.

С 2022 года автозавод "Урал" перешел на трехэтапный график корпоративного отпуска: первые две части совмещаются с новогодними и майскими праздничными и выходными днями, последняя часть приходится на летний период.

"Автомобильный завод "Урал" - крупный производитель грузовых автомобилей.