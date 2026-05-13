Премьер-министром Дагестана утвержден Магомед Рамазанов

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Народного собрания Дагестана утвердили Магомеда Рамазанова в должности председателя правительства республики, передал корреспондент "Интерфакса".

Представляя кандидатуру Рамазанова, врио главы республики Федор Щукин отметил, что у этого кандидата большой управленческий опыт, приобретенный за годы военной и государственной гражданской службы, в том числе на должности заместителя полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.

В ходе тайного голосования депутаты единогласно поддержали назначение Рамазанова.

"Для меня должность председателя правительства Дагестана - это большая ответственность перед жителями Дагестана. В свою очередь приложу все усилия, чтобы правительство республики работало слаженно и конструктивно на решение поставленных задач. Важное направление - это ликвидация последствий паводков на территории республики, чтобы помощь дошла до каждого жителя. Не менее важное направление - это социальная поддержка граждан", - сказал новый премьер-министр.

6 мая врио главы Дагестана Щукин отправил правительство республики в отставку, временно возложив обязанности премьер-министра на Рамазанова.

Дагестан Магомед Рамазанов Федор Щукин
