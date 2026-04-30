Глава Дагестана Меликов в сентябре перейдет на другую работу

Главу ВС Дагестана Федора Щукина выдвинули на пост главы республики

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - У главы Дагестана Сергея Меликова в сентябре завершается срок полномочий, он перейдет на другую работу, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями региона в Кремле. Их пригласили для обсуждения, в частности, вопроса о кандидатуре нового главы региона.

"У действующего главы республики, у Сергея Алимовича Меликова, срок заканчивается в сентябре. Он много сделал и мы ему благодарны за это, но он переходит на другую работу: жизнь идет дальше", - заявил президент.

Представители руководства Дагестана предложили ему на пост главы республики кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина, а на пост премьер-министра - нынешнего заместителя полпреда президента в ДФО Магомеда Рамазанова. Эти имена назвал спикер дагестанского парламента Заур Аскендеров и высказал мнение, что "такой тандем будет удачным".

Путин с этими кандидатурами согласился, отметив, что знает их обоих, но в соответствии с действующим законодательством предложит для избрания трех кандидатов на пост главы Дагестана.

"Самое главное здесь, чтобы во главе республики появился человек, который: а) в состоянии решать стоящие задачи, б) знает, как надо делать с учетом того, что было сделано до настоящего времени и в) и это, наверное, самое главное: пользуется уважением у людей, доверием у людей", - заявил президент.

С учетом того, что в Дагестане "как в капле воды отражается все, что связано с этнической составляющей в самой России, это - очень многонациональная республика", в регионе существует особый порядок приведения к власти руководителя Дагестана: он избирается депутатами народного собрания по представлению главы государства, продолжил президент.

"Но прежде чем это сделать, я хотел бы как раз увидеться с вами, поговорить с вами, посоветоваться, услышать ваше мнение", - сказал он.

"Что касается председателя Верховного суда Дагестана, он и в Москве известен. Человек порядочный, последовательный, честный. И при решении и текущих, и перспективных вопросов, без всякого сомнения, будет исходить из интересов людей. На мой взгляд, ему удалось не просто вписаться, он работает принципиально, но бесконфликтно. Это отдельный талант, - отметил Путин, говоря о Щукине. - Главное, чтобы мог решать помимо организационных вопросы чисто хозяйственного плана. Надеюсь, что в целом у него все это получится. И, конечно, ему здесь будет нужна помощь и поддержка коллег, которые в этом разбираются как следует, - руководителей муниципалитетов, руководителей, которые занимаются экономикой. Буду рассчитывать на то, что тут сложится команда, опирающаяся прежде всего на местных руководителей. Он (Щукин) там не первый год уже работает, людей знает, но вместе с вами эту команду подберет".

Говоря о Рамазанове, которого предложили на пост главы правительства Дагестана, Путин отметил: "Если вы считаете, что он показал себя неплохо в ходе работы по ликвидации стихийных бедствий (в Дагестане), то это человек деятельный. Он родом из Дагестана, в правоохранительных органах работал, сейчас работает на Дальнем Востоке, в целом везде с работой всегда справлялся".

"Поэтому, пожалуйста, я не против, давайте так и сделаем. Но все равно в соответствии с законом я внесу три кандидатуры, но предложенные вами способы окончательного решения полностью поддерживаю", - заключил президент, давая оценку кандидатурам Щукина и Рамазанова.

Глава парламента Дагестана пообещал, что депутаты будут работать с предложенными кандидатами как одна команда.

Путин также отметил заслуги нынешнего главы Дагестана Меликова, подчеркнув, что они "будут учитываться в его дальнейшей карьере".

При этом он отметил, что Щукин на посту главы республики "должен будет продолжить то, что было сделано до сих пор и Сергеем Алимовичем (Меликовым) и другими руководителями, он должен будет отвечать высоким требованиям, которые предъявляются людьми, предлагающими его на такую высокую позицию, в том числе депутатов парламента, которые должны будут оценивать его работу". "Еще раз хочу подчеркнуть, исхожу из того, что это будет единая большая команда - и первое лицо, главы муниципальных образований - все вместе", - повторил президент.

Во встрече с Путиным приняли участие депутаты Государственной думы Хизри Абакаров и Нурбаганд Нурбагандов, председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров, зампред Народного собрания Дагестана Камил Давдиев, глава Махачкалы, председатель Ассоциации "Совет муниципальных образований Республики Дагестан" Джамбулат Салавов, депутаты Народного собрания Дагестана Имран Аваев и Мусафенди Велимурадов.