Врио главы Дагестана отправил правительство региона в отставку

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин отправил правительство республики в отставку, возложив обязанности премьер-министра на экс-заместителя полпреда президента РФ в СКФО Магомеда Рамазанова, сообщает пресс-служба руководителя региона в среду.

"Правительство Дагестана отправлено в отставку. Указ об этом сегодня подписал врио главы региона Федор Щукин. Временное исполнение обязанностей председателя правительства Республики Дагестан возложено на Магомеда Рамазанова. Ранее он занимал должность заместителя полномочного представителя президента РФ в СКФО", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что членам правительства поручено исполнять свои обязанности до формирования нового состава республиканского кабмина.

Как сообщалось, 4 мая президент РФ назначил Щукина врио главы Дагестана. В среду состоялось его официальное представление в качестве нового руководителя республики.

