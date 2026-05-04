Путин назначил Федора Щукина врио главы Дагестана

Федор Щукин Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назначил Федора Щукина врио главы Дагестана и принял отставку Сергея Меликова с этого поста по собственному желанию.

"Принять отставку главы Республики Дагестан Меликова С.А. по собственному желанию", - говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Щукина Федора Вячеславовича временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного главой Республики Дагестан", - отмечается в документе.

30 апреля представители руководства Дагестана на встрече с президентом РФ предложили на пост главы республики кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина, а на пост премьера - нынешнего заместителя полпреда президента РФ в ДФО Магомеда Рамазанова.

Путин с этими кандидатурами согласился, отметив, что знает их обоих, но в соответствии с действующим законодательством предложит для избрания трех кандидатов на пост главы Дагестана.

"Что касается председателя Верховного суда Дагестана, он и в Москве известен. Человек порядочный, последовательный, честный. И при решении и текущих, и перспективных вопросов, без всякого сомнения, будет исходить из интересов людей. На мой взгляд, ему удалось не просто вписаться, он работает принципиально, но бесконфликтно. Это отдельный талант", - отметил Путин, говоря о Щукине.

Главное, по словам президента, чтобы Щукин "мог решать, помимо организационных, вопросы чисто хозяйственного плана". "Надеюсь, что в целом у него все это получится. И, конечно, ему здесь будет нужна помощь и поддержка коллег, которые в этом разбираются как следует, - руководителей муниципалитетов, руководителей, которые занимаются экономикой. Буду рассчитывать на то, что тут сложится команда, опирающаяся прежде всего на местных руководителей. Он (Щукин - ИФ) там не первый год уже работает, людей знает, но вместе с вами эту команду подберет", - сказал Путин.

Говоря о Рамазанове, которого предложили на пост главы правительства Дагестана, Путин отметил: "Если вы считаете, что он показал себя неплохо в ходе работы по ликвидации стихийных бедствий (в Дагестане - ИФ), то это человек деятельный". "Он родом из Дагестана, в правоохранительных органах работал, сейчас работает на Дальнем Востоке, в целом везде с работой всегда справлялся", - заметил президент.

"Поэтому, пожалуйста, я не против, давайте так и сделаем. Но все равно в соответствии с законом я внесу три кандидатуры, но предложенные вами способы окончательного решения полностью поддерживаю", - заключил президент, давая оценку кандидатурам Щукина и Рамазанова.

Путин в ходе встречи с представителями Дагестана также отметил заслуги Меликова на посту главы республики, подчеркнув, что они "будут учитываться в его дальнейшей карьере".

Федор Щукин родился 4 августа 1976 года в селе Починки Починковского района Горьковской области. В 1997 году окончил юридический факультет Нижегородского государственного университета им Н.И. Лобачевского, по специальности "Юриспруденция". Указом главы государства от 20 ноября 2020 года назначен на должность заместителя председателя Нижегородского областного суда на шестилетний срок полномочий.

В марте 2024 года был назначен на должность председателя Верховного суда Дагестана. 4 мая 2026 года ушел в отставку с поста председателя Верховного суда Дагестана.