Число пострадавших при пожаре на промобъекте под Уфой увеличилось до трех

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - На пожаре на промышленном объекте у села Нурлино в Уфимском районе увеличилось число пострадавших, сообщил во "ВКонтакте" глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

"Трое пострадавших доставлены в Республиканский ожоговый центр. Состояние их оценивается специалистами как крайне тяжелое, вся медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сообщил министр.

Пожар на линейной производственно-диспетчерской станции произошел из-за нарушения технологического процесса. Инцидент случился на резервуаре, выведенном из эксплуатации.