Пожар на производственном объекте тушат под Уфой

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют возгорание на линейной производственно-диспетчерской станции в районе села Нурлино Уфимского района Башкирии, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС в среду.

"По прибытии установлено, из-за нарушения технологического процесса на линейной производственно-диспетчерской станции произошел хлопок с последующим горением. Принимаются все необходимые меры для ликвидации пожара", - говорится в сообщении.

Ведомство добавляет, что инцидент произошел на резервуаре, он выведен из эксплуатации.

На месте работают силы и средства Уфимского пожарно-спасательного гарнизона.