Поиск

Причиной пожара на объекте "Транснефти" в Башкирии стало воспламенение газа в резервуаре

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Пожар на линейной производственно-диспетчерской станции "Нурлино" в Башкирии возник вследствие воспламенения газа внутри резервуара, сообщила пресс-служба АО "Транснефть - Урал" (дочерняя организация ПАО "Транснефть").

"В ходе проведения работ по зачистке от донных отложений резервуара, выведенного из эксплуатации, произошло воспламенение газовоздушной среды с последующим возгоранием внутри обвалования", - говорится в сообщении.

Работы выполнялись силами подрядной организации.

В настоящее время локализацией пожара занимается договорное подразделение пожарной охраны МЧС России.

"На месте также работает комиссия, которая должна выяснить причины произошедшего. Спасатели устанавливают местонахождение нескольких работников станции, находившихся на площадке в момент ЧП", - отмечает компания.

Ранее сообщалось, что из-за нарушения технологического процесса на линейной производственно-диспетчерской станции в районе села Нурлино Уфимского района Башкирии произошел пожар. Инцидент случился на резервуаре, выведенном из эксплуатации. В результате происшествия три человека были госпитализированы.

ЛПДС "Нурлино" - крупнейшая станция трубопроводной системы АО "Транснефть - Урал". Мощности "Нурлино" обеспечивают транспортировку по магистралям УБКУА (Усть-Балык - Курган - Уфа - Альметьевск) и НКК (Нижневартовск - Курган - Куйбышев) к нефтепроводам, находящимся в зоне ответственности АО "Транснефть - Прикамье" и АО "Транснефть - Приволга".

Транснефть Уфа Башкирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин заявил о применении на СВО подвижных комплексов с баллистическими неядерными ракетами

 Путин заявил о применении на СВО подвижных комплексов с баллистическими неядерными ракетами

Поправки о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации приняты в первом чтении

Путин посетил предприятие, где разрабатывались стратегические ядерные ракетные комплексы

Бывший вице-губернатор Кубани Минькова осуждена условно по делу о мошенничестве

 Бывший вице-губернатор Кубани Минькова осуждена условно по делу о мошенничестве

В РФ объявили в розыск бывшего министра обороны Великобритании Уоллеса

Госдума приняла закон о профилактике искажения исторической правды

 Госдума приняла закон о профилактике искажения исторической правды

Закон об использовании ВС РФ для защиты граждан России за рубежом принят Думой

В Кремле предпочли не комментировать сообщения о грузе с затонувшего в 2024 году судна РФ

Песков назвал испытание ракеты "Сармат" важным событием для безопасности России

Беглов отметил поддержку петербургскими властями строительства небоскребов в Лахте

 Беглов отметил поддержку петербургскими властями строительства небоскребов в Лахте
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2172 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9366 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов