Причиной пожара на объекте "Транснефти" в Башкирии стало воспламенение газа в резервуаре

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Пожар на линейной производственно-диспетчерской станции "Нурлино" в Башкирии возник вследствие воспламенения газа внутри резервуара, сообщила пресс-служба АО "Транснефть - Урал" (дочерняя организация ПАО "Транснефть").

"В ходе проведения работ по зачистке от донных отложений резервуара, выведенного из эксплуатации, произошло воспламенение газовоздушной среды с последующим возгоранием внутри обвалования", - говорится в сообщении.

Работы выполнялись силами подрядной организации.

В настоящее время локализацией пожара занимается договорное подразделение пожарной охраны МЧС России.

"На месте также работает комиссия, которая должна выяснить причины произошедшего. Спасатели устанавливают местонахождение нескольких работников станции, находившихся на площадке в момент ЧП", - отмечает компания.

Ранее сообщалось, что из-за нарушения технологического процесса на линейной производственно-диспетчерской станции в районе села Нурлино Уфимского района Башкирии произошел пожар. Инцидент случился на резервуаре, выведенном из эксплуатации. В результате происшествия три человека были госпитализированы.

ЛПДС "Нурлино" - крупнейшая станция трубопроводной системы АО "Транснефть - Урал". Мощности "Нурлино" обеспечивают транспортировку по магистралям УБКУА (Усть-Балык - Курган - Уфа - Альметьевск) и НКК (Нижневартовск - Курган - Куйбышев) к нефтепроводам, находящимся в зоне ответственности АО "Транснефть - Прикамье" и АО "Транснефть - Приволга".