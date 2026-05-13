На пожаре на промобъекте под Уфой пострадали два человека

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - На пожаре на промышленном объекте у села Нурлино Уфимского района два человека получили ожоги, сообщили в управлении МЧС по Башкирии.

Пострадавших госпитализируют.

Пожар тушат 46 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России - 38 человек и 13 единиц техники.

Ранее сообщалось, что из-за нарушения технологического процесса на линейной производственно-диспетчерской станции произошел взрыв и пожар. Это случилось на резервуаре, выведенном из эксплуатации.