Более десятка дронов сбито над Смоленской областью

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об уничтожении 14 беспилотников над регионом.

"Силами ВКС России, ПВО и средствами РЭБ министерства обороны РФ уничтожены и подавлены 14 беспилотных летательных аппаратов", - написал глава региона в своем канале в Мах в среду.

Пострадавших среди жителей нет, повреждений инфраструктуры не зафиксировано, добавил Анохин.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении с 14:00 до 21:00 66 беспилотников самолетного типа над десятью российскими регионами, включая Смоленскую область.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 мая 2026 года Военная операция на Украине
Что произошло за день: среда, 13 мая

Врио главы Брянской области после отставки Богомаза назначен Егор Ковальчук

Шуваев назначен врио главы Белгородской области после ухода Гладкова в отставку

ЦБ повысил прогноз дефицита ликвидности банков до 2,4-3,6 трлн рублей из-за спроса на наличные

Открытое горение ликвидировано на ЛПДС "Транснефти" в Башкирии

В Москве запретили публикацию фото и видео последствий атак БПЛА

Суд ЕС выступил за снятие ряда санкций против Михаила Гуцериева

Сергей Алексашенко оштрафован на 50 тысяч рублей за фейки об армии

Путин заявил о применении на СВО подвижных комплексов с баллистическими неядерными ракетами

Поправки о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации приняты в первом чтении
