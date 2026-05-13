Более десятка дронов сбито над Смоленской областью

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об уничтожении 14 беспилотников над регионом.

"Силами ВКС России, ПВО и средствами РЭБ министерства обороны РФ уничтожены и подавлены 14 беспилотных летательных аппаратов", - написал глава региона в своем канале в Мах в среду.

Пострадавших среди жителей нет, повреждений инфраструктуры не зафиксировано, добавил Анохин.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении с 14:00 до 21:00 66 беспилотников самолетного типа над десятью российскими регионами, включая Смоленскую область.