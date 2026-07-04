Задержан житель Анапы, собиравший для Киева данные о приезде в Сочи чиновников и делегаций

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании и аресте жителя Анапы, который по заданию украинских спецслужб собирал информацию о военных объектах, объектах ТЭК Краснодарского края, а также о графиках прибытия официальных российских и иностранных делегаций.

Сообщается, что одним из заданий СБУ было получение информации о графике прибытия представителей органов власти и иностранных делегаций на режимные объекты в Сочи, организации охранных мероприятий и расположении объектов ПВО.

Помимо этого задержанный, житель Анапы 1980 года рождения, собирал и передавал СБУ информацию о расположении подразделений Минобороны РФ и объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса, Краснодарского края, фиксировал уровни радиосигналов в районах военных объектов для использования ВСУ при планировании ракетно-бомбовых атак.

Следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю в отношении мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена)УК России. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.