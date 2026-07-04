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Значительная часть АЗС не работает в Новосибирской области

Значительная часть АЗС не работает в Новосибирской области
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Власти Новосибирской области обеспечили приоритетную заправку автомобилей оперативных служб, а также общественного транспорта на фоне напряженной ситуации с топливом в регионе, сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства в субботу.

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"Ситуация с топливообеспечением в регионе остается напряженной: значительная часть АЗС не работает, на работающих - наблюдаются очереди. Сегодня с 3 до 5 часов утра была обеспечена приоритетная заправка общественных, специальных, коммунальных служб, автомобилей скорой помощи, общественного транспорта на АЗС сети "Газпромнефть", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя губернатора региона Олега Клемешова.

Отмечается, что все оперативные службы и общественный транспорт в Новосибирской области работают в штатном режиме.

Клемешов сообщил, что региональным оперативным штабом принято решение о том, что с 12:00 до 15:00 в субботу на девяти заправках сети "Газпромнефть" в Новосибирске, Бердске, Искитиме будет обеспечена приоритетная заправка экстренных служб, осуществляющих работу в круглосуточном режиме.

По его словам, также в сети "Газпромнефть" с целью увеличения точек отпуска топлива возобновлена работа части безоператорных станций с дистанционным контролем возможных нарушений.

Новосибирская область Олег Клемешов
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