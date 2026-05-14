Мишустин назначил первого замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Первым заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики назначен Витай Алтабаев, ранее занимавший должность заместителя министра, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Алтабаев был назначен заместителем главы Минвостокразвития РФ в сентябре 2024 года, курировал вопросы привлечения инвестиций, государственно-частного партнерства, цифровизацию, инновационную политику и международные отношения.

Как сообщалось, заместителем министра по развитию Дальнего Востока и Арктики назначен Юрий Сердечкин, который в 2020-2022 годах был вице-губернатором Мурманской области, также возглавлял администрацию Мурманска и покинул этот пост в июле 2025 года.