Бывший вице-губернатор Мурманской области стал замглавы Минвостокразвития

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Юрий Сердечкин, который в 2020-2022 году был вице-губернатором Мурманской области, стал заместителем министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, сообщил глава региона Андрей Чибис.

В своем телеграм-канале Чибис поздравил Сердечкина и отметил, что "его глубокое понимание специфики северных территорий и управленческий опыт принесут пользу не только Мурманской области, но и всей Российской Арктике".

Как сообщалось, в должности замгубернатора Мурманской области Сердечкин курировал сферы дорожного хозяйства, ЖКХ и энергетики, обеспечения безопасности населения. Он также возглавлял оперативный штаб для оказания в случае необходимости помощи беженцам из ЛДНР.

После Сердечкин возглавлял администрацию Мурманска и покинул этот пост в июле 2025 года.