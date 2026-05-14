Что случилось этой ночью: четверг, 14 мая

Трамп и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине, Кевин Уорш утвержден на пост главы ФРС, в заливе Петра Великого нашли затонувший пароход

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп начали переговоры в китайской столице. По словам Трампа, благодаря встрече в Пекине отношения двух стран "будут лучше, чем когда бы то ни было".

- Сенат США утвердил Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС). За его кандидатуру проголосовали 54 сенатора, против - 45.

- Пентагон достиг соглашений с Anduril, CoAspire, Castelion и другими компаниями по закупке 10 тыс. недорогих крылатых ракет и гиперзвуковых систем Blackbeard.

- Бывший вице-губернатор Мурманской области Юрий Сердечкин занял пост заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, первым замминистра назначен Виталий Алтабаев.

- Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Иран "пугающе близок" к созданию ядерного оружия. По его словам, до обогащения урана до оружейного качества "осталось всего несколько недель".

- Сенат США в седьмой раз заблокировал резолюцию демократов, направленную на ограничение полномочий Дональда Трампа по применению военной силы против Ирана.

- Силы Тихоокеанского флота обнаружили затонувший пароход в заливе Петра Великого в Приморье. По предварительным данным, это "Князь Горчаков", подорвавшийся на мине в 1906 г. на подходе к Владивостоку.