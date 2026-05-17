Вузы могут начислить поступающим до 15 баллов дополнительно за индивидуальные достижения

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Российские университеты могут добавить абитуриенту до 15 дополнительных баллов к основным за индивидуальные достижения и целевые индивидуальные достижения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобрнауки РФ в воскресенье.

"В соответствии с действующими правилами приема в российские университеты, сумма конкурсных баллов абитуриентов формируется сложением баллов за вступительные испытания и баллов за общие и целевые индивидуальные достижения. Помимо начисления дополнительных баллов, университеты учитывают индивидуальные достижения при равенстве абитуриентов по остальным критериям", - говорится в сообщении.

Количество баллов, начисляемых за общие индивидуальные достижения, устанавливается университетом самостоятельно, но не может превышать 10 баллов, отметили в пресс-службе.

В частности, баллы при поступлении можно получить за окончание школы или колледжа с отличием, участие в олимпиадах школьников и в волонтерских мероприятиях и программах, прохождение военной службы по призыву или по контракту; наличие значка ГТО и образования по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств, физической культуры и спорта, соответствующим конкурсному профилю.

Кроме того, дополнительные баллы можно получить за наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями "Абилимпикс".

Университет самостоятельно устанавливает перечень общих индивидуальных достижений, которые учитываются приемной комиссией вуза, уточнили в пресс-службе.

Помимо этого, к целевым индивидуальным достижениям относится участие в мероприятиях по профориентации, проводимых заказчиком целевого обучения. Они учитываются при приеме на целевое обучение в дополнение к баллам за общие индивидуальные достижения.

"За целевые индивидуальные достижения начисляется пять баллов при поступлении на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и ординатуры; при поступлении в аспирантуру - от одного до пяти баллов", - сообщили в министерстве.

Там напомнили, что документы, подтверждающие индивидуальные достижения, представляются не позднее дня завершения приема документов.