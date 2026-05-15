Два человека ранены при атаке дрона на село в Курской области

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Два мирных жителя пострадали при атаке украинского дрона в Беловском районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Украинский БПЛА нанёс удар по селу Песчаное. В результате ранена 45-летняя женщина: у неё слепые осколочные ранения левого плеча и бедра. Её супруг получил минно-взрывную травму, осколками посечена голова, шея и плечо", - написал глава региона в своем канале в Мах в пятницу.

По информации Хинштейна, оба пострадавших находятся в состоянии лёгкой степени тяжести, на месте им оказана необходимая медицинская помощь, в ближайшее время их доставят в Курскую областную больницу.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 мая 2026 года Военная операция на Украине
Александр Хинштейн Курская область
