Минобороны РФ сообщило о поражении за сутки более 350 беспилотников ВСУ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили более 360 воздушных целей, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 353 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

Силы Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.