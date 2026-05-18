Российские военнослужащие уничтожили в зоне СВО 99 пунктов управления БПЛА

Поражено несколько терминалов Starlink противника

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Военнослужащие группировок "Запад", "Южная" и "Север" за минувшие сутки поразили в зоне проведения специальной военной операции 99 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами украинской армии, сообщили в понедельник официальные представители российских группировок войск.

"Вскрыты и уничтожены 50 пунктов управления беспилотной авиацией и две станции спутниковой связи Starlink ВСУ", - сказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Леонид Шаров.

Начальник пресс-центра группировки "Север" Василий Межевых сообщил о поражении 46 пунктов управления БПЛА противника.

По словам начальника пресс-центра Южной группировки Вадима Астафьева, за сутки войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены четыре терминала Starlink.

"Поражено три пункта управления БПЛА", - сообщил он.

