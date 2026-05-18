Минобороны РФ сообщило о ликвидации за ночь 50 украинских БПЛА

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО в период с 21:00 мск 17 мая до 07:00 мск 18 мая перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что беспилотники нейтрализованы над Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь информировал о ликвидации БПЛА в Таганроге и двух районах - Каменском и Азовском.