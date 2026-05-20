Новые попытки налетов БПЛА на промзону отражают в Невинномысске в Ставропольском крае

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Отражение еще одной атаки дронов ВСУ на промышленную зону идет в Невинномысске (Ставропольский край), сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров в канале в Max.

"Противник предпринимает новые попытки налетов на промзону Невинномысска. Наша ПВО работает. Режим беспилотной опасности продолжает действовать по всей территории края", - написал Владимиров.

Ранее он сообщал об отражении атаки дронов ВСУ на промзону Невинномысска, пострадавших и разрушений не было.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 мая 2026 года Военная операция на Украине
Невинномысск Ставропольский край Владимир Владимиров
