Новые попытки налетов БПЛА на промзону отражают в Невинномысске в Ставропольском крае

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Отражение еще одной атаки дронов ВСУ на промышленную зону идет в Невинномысске (Ставропольский край), сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров в канале в Max.

"Противник предпринимает новые попытки налетов на промзону Невинномысска. Наша ПВО работает. Режим беспилотной опасности продолжает действовать по всей территории края", - написал Владимиров.

Ранее он сообщал об отражении атаки дронов ВСУ на промзону Невинномысска, пострадавших и разрушений не было.