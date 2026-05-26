МИД РФ заявил о необходимости комплексной реформы мировой финансовой системы

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Россия выступает за комплексную реформу мировой финансовой системы и ее ключевых институтов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сохранение западными государствами монополии в международных финансах с целью контроля международных расчетов и кредитных операций является частью неоколониального внешнеполитического курса", - сказала Захарова во вторник на конференции "Противодействие неоколониализму как приоритетное направление обеспечения безопасности стран мирового большинства" в рамках международного форума по безопасности.

Она добавила, что "санкции, блокировки транзакций, так называемая заморозка - по сути, изъятие иностранных суверенных активов и частных накоплений, используется как инструмент давления на неугодные государства и режимы, как средство недобросовестной конкуренции".

"В этих условиях не видим альтернативы комплексной реформе мировой финансовой системы, ее ключевых институтов на основе принципов недискриминации, диверсификации расчетно-платежных средств, учета взаимных интересов и равного доступа к имеющимся финансовым возможностям и инструментам", - сказала представитель МИД РФ.

Захарова обратила внимание на "появление новой формы неоколониальной зависимости - цифрового неоколониализма". "Формируется сейчас парадигма зависимостей, целая система зависимостей, которая призвана привязать нейроколонии к метрополиям, которые доминируют в сфере цифровизации и искусственного интеллекта", - пояснила она.

Представитель МИД РФ добавила, что одной из таких зависимостей является ресурсная. "Крайне востребованы дефицитные минералы и редкоземельные металлы, а это обостряет конкуренцию за их немногочисленные запасы", - сказала Захарова.

"Пользуясь потребностями стран глобального Юга и Востока в сокращении так называемого цифрового разрыва, Запад будет делиться своими технологиями с развивающимися странами на условиях предоставления его компаниями доступа к ресурсам", - заявила представитель МИД.

МИД РФ Мария Захарова
